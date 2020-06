Grazie: la Valsesia apre le porte a 80 sanitari in prima linea contro il Covid

Con la conclusione dell'iniziativa #Grazie in Valle Orco, dal 20 al 26 giugno sarà la Valsesia a proseguire la catena di solidarietà preparandosi ad accogliere altri 80 operatori sanitari per esprimere loro un #Grazie sincero per il lavoro svolto durante la pandemia, poiché una catena di solidarietà che nasce in un periodo così difficile, non può che affermarsi come un arcobaleno di speranza che abbraccia territori lontani ma uniti per un’unica nobile causa. Ed ecco allora che la rete solidale dalla Valle Orco passa dalla val Ferret e giunge sino in Valsesia, con i comuni di Varallo e Alagna.

L’iniziativa ha trovato subito l’approvazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Varallo, il cui Sacro Monte ha da poco riaperto i battenti al pubblico. A partire dagli ombreggiati sentieri di questo gioiello di arte e spiritualità patrimonio Unesco dal 2003 fino alle sponde del torrente Mastallone, gli albergatori hanno aperto le porte delle loro strutture come una grande famiglia. La staffetta di solidarietà arriva anche in quota e raggiunge il Comune di Alagna Valsesia dove, grazie alla preziosa collaborazione del Consorzio Operatori Turistici Monterosa Valsesia, si è creata una sinergia perfetta che ha favorito il dialogo con gli albergatori. Siamo all’imbocco del Parco Naturale dell’Alta Valsesia che, con i 4.554 m di Punta Gnifetti, si attesta come l’area protetta più alta d’Europa. Qui la cultura e le antiche tradizioni walser permeano la quotidianità dei piccoli borghi alpini e le possibilità di godersi la natura e tutto ciò che ha da offrire sono infinite. La sinergia che si è creata tra le strutture alberghiere, subito disponibili a far conoscere la calda ospitalità valsesiana, e le amministrazioni comunali unita alla complicità di Monterosa2000 ha reso possibile una collaborazione tra soggetti diversi uniti per un unico e solidale scopo: regalare un momento di pace e relax tra le verdi valli valsesiane per guardare con speranza al futuro. Con ATL Biella Valsesia Vercelli a tessere le fila del progetto, tuttora impegnata a perseguire l'importante lavoro di organizzazione, promozione e pubblicazione del progetto, la rete di grandi attori è al completo.

“…Parlo anche in qualità di Presidente dell’ordine dei medici di Vercelli - afferma Pier Giorgio Fossale, presidente di ATL Biella Valsesia Vercelli e grande sostenitore dell'iniziativa -: il progetto #Grazie è un vero manifesto di gratitudine che aiuterà a uscire dal timore che i luoghi non siano sicuri. Riscoprendo un’opportunità anche nelle difficoltà, per vivere insieme il territorio in sicurezza e bellezza”.

L'incredibile riscontro di pubblico parla da sé. Le richieste arrivano da tutta Italia e raccontano un storia bellissima: quella di un popolo che ama la propria terra ed è pronto a tornare a viverla con una passione rinnovata, forgiata da una lunga e dura battaglia.