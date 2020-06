Rapina in casa a Vaglio Biella. Incappucciati minacciano e rinchiudono un uomo nel bagno

Si tinge di giallo la rapina messa a segno ieri mattina in una casa isolata della frazione Vaglio di Biella. Criminali incappucciati, dopo aver minacciato il figlio della proprietaria assente, lo hanno rinchiuso nel bagno. Poi, forse disturbati, sarebbero scappati, poco dopo, sradicando le telecamere di video sorveglianza e portandosi via la registrazione delle immagini. I banditi dovrebbero aver agito in due, forse un terzo li avrebbe attesi all'esterno, facendo da "palo".

Una volta riuscito a liberarsi l'uomo ha dato l'allarme. Nel giro di pochi minuti sono arrivate diverse auto della Squadra volante della Polizia insieme agli uomini della Squadra mobile, anche in borghese, diretta dal commissario capo Castrenze Cagliari. Stretto riserbo tra gli investigatori ma una domanda non avrebbe risposta, ovvero perchè scappare con le sole telecamere quando in casa ci sarebbero stati un cellulare e un portafogli, forse con diverso denaro all'interno?

Tra le varie ipotesi, potrebbe trattarsi di una fuga a seguito di un disturbo o di qualche auto transitata nelle vicinanze. Ma il "giallo" spetta svelarlo agli investigatori della Mobile. Da setacciare le possibili impronte lasciate sul terreno bagnato dalle recenti piogge. Da capire anche se il 50enne fosse presente nell'abitazione o arrivato poco dopo, sorprendendo i rapinatori, se sia stato picchiato o minacciato prima di essere chiuso nel bagno della casa e soprattutto, cosa stessero cercando. Una rapina dei contorni del "giallo".