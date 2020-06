Camera di Commercio: nuovi consiglieri e avvicendamenti in giunta

Il Consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli riunitosi nella mattina del 18 giugno, ha eletto due nuovi membri di Giunta che vanno a sostituire i dimissionari Andrea Fortolan e Pier Benedetto Francese: si tratta di Elena Bona per il settore industria e di Massimo Foscale per il settore artigianato. È stata dunque ripristinata la Giunta nella sua interezza, costituita da nove componenti. La votazione è avvenuta con scrutinio segreto.

Nel corso degli ultimi mesi si sono registrati anche alcuni avvicendamenti nel Consiglio camerale in quanto si sono dimessi sette consiglieri, mentre uno, il notaio Giuseppe Torelli, è deceduto. Per l’ultima dimissione sono ancora in corso le procedure di nomina, mentre per gli altri consiglieri sono già state emanate le determinazioni dirigenziali della Regione Piemonte (così come previsto dall’iter di legge) per ufficializzare i subentri.

In particolare, a dicembre 2019 è avvenuta la nomina di Daniela Mortara in sostituzione di Caterina Politi per il settore servizi alle imprese e di Gionata Pirali che ha preso il posto di Claudio Capellaro Siletti in rappresentanza del settore trasporti. Nel mese di maggio 2020 sono stati sostituiti Andrea Fortolan, per il settore artigianato, che ha lasciato il testimone a Massimo Foscale; Pier Benedetto Francese, rappresentante del settore industria, a cui è subentrata Alessandra Gessi; Giuseppe Torelli, il cui posto è andato ad Andrea Dragone in rappresentanza dei liberi professionisti; Marina Lunardon che è stata sostituita da Vera Colli per il settore artigianato; e Claudio Casalino, che ha ceduto il posto a Emanuela Broglia in rappresentanza dei consumatori.