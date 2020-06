Girandole in cielo e filodiffusione: Crescentino colora l'estate

Si chiama Girandolando la nuova iniziativa per aiutare i commercianti ed anche tutto il paese a riprendersi dopo il lockdown causato dall'emergenza coronavirus. “Girandolando: il centro storico riparte da qui” è un progetto promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con Ascom e l'associazione Compagnia delle Botteghe.

Si è cominciato con l’installazione di grandi girandole colorate in via Mazzini e in piazza Caretto, "così da riprendere l’idea degli ombrelli che tanto era piaciuta lo scorso anno". Verrà installata anche la filodiffusione che trasmetterà le canzoni di Radio Gran Paradiso.

Dal 20 giugno partiranno anche diverse iniziative che dureranno fino a settembre. con la possibilità per "gli operatori commerciali e pubblici esercizi di esporre la loro merce al di fuori dei negozi e, in alcune occasioni, di restare aperti anche la sera con la realizzazione di vetrine a tema, sconti e promozioni".

Inoltre, in concomitanza con occasioni particolari, verranno pensati ed organizzati appuntamenti dedicati che andranno comunque inseriti nel cartellone di Girandolando.