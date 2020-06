Ecografo mobile per l'ospedale di Borgosesia

Un ecografo portatile che verrà utilizzato dal Picc Team di Borgosesia per l'impianto di cateteri venosi centralizzati, importantissimi nei malati oncologici e in tutte quelle situazioni che richiedono somministrazioni prolungate di chemioterapici o antibiotici.

Non si ferma l'impegno di Fondazione Valsesia per l'ospedale di Borgosesia.

La consegna dell'apparecchiatura, di nuovissima generazione, è avvenuta nella giornata di mercoledì: "Sarà di grande utilità - hanno spiegato le responsabili del Picc team borgosesiano coordinate dal primario di Medicina, Stefano D'Acquino - poiché essendo mobile può essere utilizzato direttamente al letto del paziente senza spostamenti". Dunque, se dovesse essere utilizzato in pazienti Covid positivi, si potranno evitare spostamenti che mettano a rischio di contagio le varie aree dell’ospedale.

"La Fondazione Valsesia Onlus - si legge in una nota - ha ritenuto importante dotare di questa attrezzatura l’ospedale che, grazie all’ impegno, alla dedizione e alla professionalità dei suoi operatori, è stato decisivo nel contenimento e nella cura dei pazienti durante l'emergenza Covid".

Come tutte le apparecchiature donate ai due ospedali del territorio questo apparecchio troverà un largo utilizzo in altre patologie non Covid ed eviterà ai pazienti Valsesiani di doversi spostare in altre strutture per l’impianto del catetere venoso.

"La Fondazione ringrazia per la collaborazione tutte le strutture sanitarie e amministrative dell’Asl 11 con cui a lavorato e continuerà a lavorare per migliorare la qualità della vita delle persone sofferenti e in difficoltà".