Prende forma il nuovo Centro Nuoto - FOTO

Di settimana in settimana prende forma il nuovo Centro Nuoto. In questi giorni l'azienda aggiudicataria dei lavori sta procedendo alla posa delle arcate di legno sulle quali poggerà la copertura telescopica in policarbonato.

Il progetto di recupero dell'impianto, partito ai tempi di Maura Forte e rimodulato dalla giunta Corsaro, procede dunque verso la realizzazione. L'obiettivo è avere una vasca coperta che consenta finalmente di tornare a organizzare corsi di nuoto nella stagione invernale e che, nel periodo estivo, consenta di sfruttare lo spazio verde esterno come seconda piscina comunale oltre all'ex Enal.

Resta invece in standby la seconda parte dell'intervento, ovvero il recupero funzionale del vecchio impianto coperto che dev'essere bonificato dall'eternit emerso dopo il crollo della controsoffittatura e che necessita inoltre di una serie di adeguamenti impiantistici. Il progetto originario di recupero dell'area sportiva prevedeva due lotti (il primo rappresentato dalla copertura della vasca esterna, il secondo da recupero del vecchio Centro Nuoto), da finanziare in anni diversi. Nei mesi scorsi le mutate possibilità di accedere ai finanziamenti - cui si è poi aggiunta l'incertezza legata al Covid19 - hanno spinto la giunta ad accantonare, almeno temporaneamente, il progetto.