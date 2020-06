Da lunedì il nuovo Cup regionale: chiusura dello sportello per adeguare la tecnologia

A partire da lunedì 22 giugno anche Vercelli sarà inserita nel circuito del Cup unico regionale: attraverso un nuovo numero verde: l'800.000.500 sarà possibile prenotare, modificare, cancellare visite specialistiche ed esami diagnostici del Servizio sanitario nazionale con chiamate gratuite sia da rete fissa che da cellulare.

Il servizio è attivo tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle ore 8 alle ore 20, escluse le festività nazionali e promette di fornire prestazioni avanzate per migliorare il servizio di prenotazione di visite e prestazioni santarie.

"In particolare - si legge in una nota dell'Asl - il nuovo numero offre: tempi di risposta entro 60 secondi nel 90% delle telefonate; l‘invio di un sms riepilogativo con gli elementi essenziali dell'appuntamento (prestazione, luogo di effettuazione, data e ora della prenotazione); il servizio di chiamata automatica, qualche giorno prima della prenotazione, per confermare e/o annullare l'appuntamento fissato; l'app gratuita "CUP Piemonte" per le prenotazioni online, disponibile sia per Android sia per iOS"

A regime nel circuito saranno presenti tutte le agende di prenotazione di Asl e Aso piemontesi: l'azienda vercellese ricorda che, per consentire l'adeguamento tecnico, l'attività del Cup (sia di sportello che del call center) viene sospesa dalle 13 di oggi, giovedì 18 giugno, e dell'intera giornata di domani, venerdì 19. Da lunedì il servizio riprenderà invece con le modalità consuete e il nuovo numero telefonico.