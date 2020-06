Riaprono Tesoro del Duomo e Archivio capitolare

Museo del Tesoro del Duomo e Biblioteca Capitolare riaprono al pubblico, in tutta sicurezza, dopo i mesi di chiusura al causa dell'emergenza Covid19.

Il Museo del Tesoro del Duomo riaprirà al pubblico a partire da venerdì 19 giugno e con la riapertura entrerà in vigore l’orario estivo: da mercoledì a venerdì 15-18, sabato 10-12 e 15-18, domenica 15-18.

Secondo le disposizioni previste, l’accesso al Museo sarà consentito solo con l’utilizzo di mascherina e mantenendo la distanza di 1 metro dagli altri visitatori, in numero limitato. Altre disposizioni e informazioni saranno fornite al momento della visita, dal personale di biglietteria e dalla segnaletica presente.



Anche il patrimonio di Biblioteca e Archivio Capitolare sarà nuovamente a disposizione di studiosi e ricercatori. Da sabato 20 giugno si potrà nuovamente accedere alla sala studio, secondo i consueti orari di apertura: martedì e mercoledì 9-12 e 15-18, sabato 9-12. Per ragioni di sicurezza, l’accesso sarà consentito ad un numero limitato di studiosi, è consigliato prendere contatto con il personale tramite email scrivendo a info@tesorodelduomovc.it.

Secondo le disposizioni previste, l’accesso alla sala di studio sarà consentito solo con l’utilizzo di mascherina, in numero limitato. Altre disposizioni e informazioni saranno fornite al momento della visita.

Intanto lo staff del museo è al lavoro per la rassegna Passeggiando tra sacro e profano con incontri nel mese di luglio che si svolgeranno in webinar.