Trino è Covid free: "Un risultato frutto dell'impegno e di tanti sacrifici"

Finalmente Trino è Covid free. Lo annuncia, con grande soddisfazione il sindaco, Daniele Pane, per mesi attento e sollecito nell'aggiornare i concittadini sull'emergenza in atto. "Oggi, la piattaforma regionale del conteggio segna 0 nella casella dei soggetti attualmente positivi, sono guarite anche le ultime due nostre concittadine. È stata una guerra dura, che ci ha spaventato e ci ha trovato impreparati e disarmati. Ma abbiamo lottato - segnala il sindaco - Alcuni nostri concittadini hanno vinto passando attraverso un percorso torturoso, altri hanno dovuto combattere solo la noia della quarantena imposta ma senza alcun sintomo, altri purtroppo non ce l’hanno fatta. A loro e alle loro famiglie va il nostro più grande abbraccio".



Pane, tuttavia, ricorda come il risultato di oggi si frutto dell'impegno e dei sacrifici dei mesi scorsi e invita tutti a fare tesoro di quanto è accaduto: "Oggi sembra stia andando tutto davvero bene, ci sono ancora regole da rispettare, per evitare rischi di ritorno, ma oggi possiamo davvero tornare a sorridere. Tutti stiamo tornado alla normalità, nei prossimi giorni vi comunicheremo le novità delle prossime settimane e dei prossimi mesi".