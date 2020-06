Fusione tra Alicese ed LgTrino: una super squadra per l'Eccellenza

La società LG Trino comunica che, a seguito del summit avvenuto lunedì 15 giugno, la stagione calcistica 2020/2021 partirà con una grandissima novità.

È stato infatti raggiunto l’accordo per la fusione tra la società U.S.D. LG Trino e la società A.S.D. Alicese Orizzonti: un segnale forte da parte dei due sodalizi vercellesi, i quali hanno deciso di unire le forze per ripartire alla grande dopo il lockdown.

La nuova società, il cui nome è allo studio in questi giorni, abbraccerà un territorio estremamente vasto: partirà infatti da Alice Castello e Cigliano, abbracciando nella provincia di Torino i paesi di Tonengo e Villareggia e, attraversando tutto il territorio delle Grange, terminerà la sua corsa nella città di Trino, allo stadio Roberto Picco, luogo deputato per la disputa delle gare della prima squadra, per la quale è stato definito l’impegno di iscrizione al prossimo torneo di Eccellenza Regionale.

Sarà fusione anche per i Settori Giovanili: una nuova grande realtà sportiva quindi, che si pone l’ambizioso obbiettivo di trasformarsi in polo d’attrazione per centinaia di bambini e ragazzi. Una sola società che potrà garantire numerose strutture attrezzate sul territorio, offrendo la possibilità di poter usufruire di tecnici ed educatori preparati e motivati.

Nei prossimi giorni, come detto, verranno definiti i dettagli del sodalizio quali il nome della società, colori sociali e logo, mentre sono già state assegnate le cariche societarie che qui di seguito andremo ad elencare.

Presidente: Giuseppe Buffa.

Vicepresidenti: Emanuele Gallico, Gian Mario Morello, Daniele Gianetto.

Direttore Generale: Gian Marco Aceto.

Direttore Sportivo: Vilmo Rosso.

Responsabile Amministrativo: Antonio Ferrarotti.