La Maturità "blindata" dei 1283 studenti vercellesi

Inizia l'esame di Maturità per 1283 studenti vercellesi e per 31 privatisti che affrontano una prova inedita: niente scritti e un'unica prova orale, nel corso di un colloquio durante il quale i ragazzi rivedranno per la prima volta da febbraio il loro insegnanti, componenti della commissione di un esame completamente stravolto a causa del Covid19.

"L’esame di Maturità di quest’anno verrà ricordato nei libri di storia - scrive in una nota l'assessore regionale alla Formazione, Elena Chiorino -. Sarà l’anno della Maturità ai tempi del Covid, quel maledetto virus che vi ha negato la possibilità di poter vivere insieme ai vostri compagni e ai vostri professori gli ultimi mesi del vostro percorso. Anche lo svolgimento dell’esame sarà differente, così come tutto è stato diverso dal 23 febbraio in poi. Voglio pensare che proprio l’emergenza, la necessità di dover svolgere da casa gli ultimi mesi di insegnamento, il disagio di dover sostenere la prova in questa forma particolare, possano essere elementi in grado di offrirvi, paradossalmente, un valore aggiunto. Perché gli ostacoli e le difficoltà che avete affrontato e che ancora affronterete vi renderanno più forti e determinati. L’Italia sta attraversando momenti di grande difficoltà. La Regione sta facendo la propria parte fino in fondo: sono certa che anche voi, in futuro, potrete contribuire, con spirito di abnegazione, preparazione e competenza a costruire un Paese migliore".

Ricorda ai ragazzi le regole per la un esame sicuro, invece, il sindaco di Trino, Daniele Pane, che si dice sinceramente convinto che "tra quarantena, dad, interrogazioni via whatsApp la vostra prova di maturità l'avete già affrontata". Dunque ecco le indicazioni fondamentali: arrivare un quarto d'ora prima muniti di autocertificazione sulle condizioni di salute, seguire i percorsi indicati all'interno dell'istituto igienizzando le mani e mantenendo la mascherina fino al momento del colloquio, durante il quale andranno comunque mantenuti i due metri di distanza dalla commissione. Vietato fare assembramenti al termine del colloquio che, comunque, potrà essere seguito anche da un accompagnatore per ciascun candidato. In bocca al lupo a tutti.