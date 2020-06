Cappuccio: "Chi fa un esposto ha diritto a essere tutelato"

"Finché sarà sindaco, non tradirò mai la fiducia di chi ci fa un esposto". Arriva attraverso i social la replica del sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio, alle osservazioni della minoranza sulla questione - per altro chiusa a suo tempo dalle dalla Guardia di Finanza - dell'esposte relativo alle mascherine fatte realizzare dalla Pro loco nel periodo dell'emergenza.

"La vicenda di cui parlo risale - spiega Cappuccio - risale ad alcune settimane fa quando l'amministrazione comunale ha ricevuto da un cittadino un esposto in cui venivano espressamente chieste verifiche approfondite rispetto alla vendita di mascherine in città, nei mesi di fase 1. Da sempre gli esposti che ci arrivano ottengono la massima attenzione e gli approfondimenti necessari e così anche questa volta. E va da sé che è sacrosanto anche il rispetto della riservatezza circa il nome dell’autore dell’esposto. Ha quasi dell’incedibile, quindi, dover registrare che i consiglieri di minoranza hanno con insistenza cercato di conoscere proprio quel nome! Badate bene: loro non hanno chiesto lumi circa il percorso che ha avuto questo procedimento o l'operato del sindaco, aspetti trasparenti e che sono pienamente d'accordo a spiegare. No! La minoranza consigliare voleva proprio sapere nome e cognome di chi ci ha fatto l'esposto! Il dato è ovviamente riservato: né noi né altri enti tradiranno mai la fiducia di chi, attraverso un esposto a una istituzione, vuol essere tutelato o chiede verifiche più approfondite su questioni che possono essere rilevanti per la città".

Secondo il sindaco, dunque, la richiesta della minoranza non è ammissibile perché va a ledere un rapporto fiduciario tra amministrazione e cittadini. "Fino al termine del mio mandato - conclude Cappuccio - continuerò a mantener fede al principio che chi ci fa una segnalazione sarà sempre sostenuto e tutelato fino in fondo. Fiducia, riservatezza e serietà, sempre".