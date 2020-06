Scontro tra tre auto: una donna finisce in Pronto soccorso - FOTO

Altro incidente sulle strade della provincia. Intorno alle 12,30 tre vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto a Roccapietra, in viale fratelli Varalli: la dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione dal parte dei Carabinieri di Varallo e Borgosesia e della Polizia locale di Varallo, intervenuti per i soccorsi, per l'accertamento delle responsabilità e per il controllo del traffico.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo si è invece occupata di mettere in sicurezza le vetture coinvolte e di prestare i primi soccorsi agli automobilisti: per una donna, alla guida di una delle auto coinvolte, è stato necessario il ricovero all'ospedale di Borgosesia, dove è stata trasportata dai mezzi del 118.

Lungo il tratto stradale, si sono formati rallentamenti e code: nella zona era anche finito da poco un temporale e l'asfalto era ancora molto bagnato.

Nella notte, altri due incidenti con feriti si erano invece verificati nel vercellese: in entrambi i casi le vetture si erano schiantate contro due rotonde.

