Caresanablot, centra in pieno la nuova rotonda: un ferito - FOTO

Ha perso il controllo dell'auto centrando in pieno la nuova rotonda realizzata nel sulla sp 230 a Caresanablot. Una botta fortissima che ha causato rilevanti danni all'auto che ha poi terminato la propria corsa contro lo spartitraffico.

L'incidente, che è avvenuto intorno all'una della notte tra martedì e mercoledì, ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco e di un mezzo del 118 che ha preso in carico il conducente, apparentemente in buone condizioni, nonostante il forte impatto, per portarlo al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

Il persone dei Vigili del Fuoco si è occupato di mettere in sicurezza la vettura e il tratto stradale, sul quale erano sparse molte parti della carrozzeria e dei vetri dell'auto. L'accertamento della dinamica dell'incidente, che non ha coinvolto altre vetture, è al vaglio dei carabinieri.