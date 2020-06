Centro estivo 2020: al via le iscrizioni

Autocertificazione e rilevamento della temperatura all'ingresso, mascherina, distanze e percorsi obbligati. La parola d'ordine del centro estivo 2020 è: sicurezza prima di tutto. Ma l'obiettivo di organizzatori e animatori resta quello di sempre: offrire ai più piccoli momenti di socialità, gioco, crescita nel segno dell'amicizia e dei valori. Dopo incertezze e tanti problemi logistici, Comune e Acidiocesi presentano un'Estate ragazzi 2020 che, sebbene stravolta nella forma, punta comunque a offrire, nella sostanza, il medesimo servizio apprezzato in passato.

Certo occorrerà mettere in campo tutta la fantasia e la creatività degli animatori (che, coordinati dal personale della cooperativa Start di Vigevano, si stanno già preparando all'esperienza con un corso di formazione), “Ma – assicura Andrea Vercelli, educatore con una lunga esperienza alle spalle – anche quest'anno prepareremo una bella esperienza da vivere”.

Comune e Arcidiocesi hanno lavorato insieme per raggiungere l'obiettivo: “Abbiamo investito nel progetto 50mila euro – spiega il sindaco Andrea Corsaro – per fare in modo che le tariffe restassero alla portata di tutte le famiglie e il settore Politiche sociali è pronto anche a intervenire per situazioni particolarmente delicate. C'è stata molta incertezza legata alla necessità di avere spazi ampi, garantire il distanziamento e avere protocolli di sicurezza. Tuttavia riusciamo ad avviare l'iniziativa e questo ci soddisfa molto”.

Quattro gli oratori messi a disposizione dalla diocesi: Regina Pacis, Concordia, Spirito Santo e Cappuccini: ospiteranno un totale di 140 bambini dai 3 ai 13 anni (dieci i posti riservati ai disabili) con i rispettivi animatori (uno ogni 5 per i più piccoli; uno ogni 8 per i bambini della primaria e uno ogni 10 per quelli delle medie): inaugurazione il 6 luglio e chiusura delle attività il 31 dello stesso mese.

Ogni giorno sono assicurate dieci ore di attività (dalle 7,30 alle 17,30) e le famiglie potranno scegliere formule flessibili di partecipazione. Il pasto, in porzioni singole e sigillate, verrà fornito dall'azienda che si occupa di refezione scolastica ai medesimi prezzi praticati durante l'anno. Il costo settimanale a carico delle famiglie (pranzo escluso) è 50 euro, a fronte di costi di gestione di fatto triplicati.

Per le iscrizioni è già possibile scaricare e inviare la documentazione attraverso il sito di Comune (CLICCA QUI) e Arcidiocesi o ritirare i fogli all'Urp del Comune o nelle parrocchie. Le adesioni si raccolgono entro il 23 giugno e il 26 verrà comunicata una graduatoria redatta sulla base dei requisiti previsti dal Dpcm (genitori che lavorano a tempo pieno, famiglie monoreddito, persone in smart working ecc), poi si avvierà la fase della conferma delle iscrizioni e del versamento della retta.

“Anche se con tante limitazioni siamo soddisfatti di aver potuto salvare il Centro estivo – aggiunge monsignor Mario Allolio, vicario generale della Diocesi –. Oltre a offrire un servizio alle famiglie, per le parrocchie e gli oratori questo è un momento molto importante di attività con i ragazzi e siamo contenti che, con l'appoggio fondamentale del Comune, si possa organizzare anche quest'anno”.