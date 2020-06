"Tanta fatica, ma alla fine abbiamo ricevuto copia dell'epsosto"

desideriamo informarla che abbiamo finalmente ottenuto dall'Amministrazione comunale di Santhià, come Consiglieri di Minoranza, copia dell'esposto di un cittadino nei confronti della Pro loco, sia pur con il nominativo dell'autore cancellato.

Per ottenere un documento di mezza pagina abbiamo dovuto formulare due istanze, rivolgerci alla Prefettura ed infine ad un avvocato: ma non desideriamo che questo episodio scavi ulteriormente un solco tra Maggioranza e Minoranza che è già molto profondo, non per volontà nostra.

Anzi, abbiamo più volte inutilmente offerto la nostra collaborazione, ancora di recente, per affrontare con spirito solidale ed unitario l'emergenza corona virus: purtroppo la Maggioranza consiliare non riesce a comprendere che le Minoranze non sono un fastidioso ostacolo sulla strada del buon governo delle Maggioranze, ma costituiscono, al contrario, una indispensabile garanzia di corretto funzionamento delle istituzioni democratiche, voluta e tutelata dalla Costituzione, dagli Statuti Regionali e dal Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali.

Abbiamo voluto informare l'opinione pubblica dello sproporzionato impegno che ci è stato richiesto per ottenere il riconoscimento di un diritto ormai rispettato dovunque, perché riteniamo che la difesa di una libera e corretta dialettica tra le diverse componenti dell'Amministrazione Comunale stia a cuore a tutti i cittadini, di qualunque opinione politica: ripetiamo ancora una volta che la Minoranza è parte organica dell'Amministrazione, non un corpo estraneo.

Pertanto, nel dare notizia del nostro successo, non proviamo alcuno spirito di rivalsa, ed anzi cogliamo questa occasione per manifestare nuovamente la nostra convinzione che per affrontare adeguatamente le pesantissime conseguenze della lunga fase emergenziale occorre accantonare rancori ed interessi di parte, unendo tutte le forze in un grande impegno comune.

Noi restiamo disponibili al dialogo ad al confronto: attendiamo la chiamata del Sindaco. Grati dell'attenzione, porgiamo i più cordiali saluti.