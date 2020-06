Truffe sulla compravendita online dei veicoli: un arresto a Vercelli

Vendevano automobili online. O meglio, dicevano di farlo, ma l'operazione si rivelava una truffa. L'operazione condotta dalla Polizia Stradale di Savona ha permesso di sgominare un'organizzazione che metteva a segno questo tipo di raggiri tramite Internet ed è culminata con due arresti, uno a Vercelli e l’altro ad Asti, di persone specializzate nelle truffe per l’acquisto di veicoli messi in vendita su siti on line specializzati.

Il meccanismo prevedeva un primo contatto telematico con le vittime, inviando mail da indirizzi elettronici artefatti ed il cui dominio faceva riferimento a consolidate e note aziende del settore di compra vendita veicoli, risultate però estranee alla vicenda.