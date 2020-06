Borgosesia, chiuso il reparto Covid: il saluto degli operatori - video

L'ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia, dopo quasi tre mesi ha chiuso il reparto Covid. Una buona notizia e una battaglia vinta al fianco dei tanti malati che sono passati nella struttura sanitaria in questi mesi di emergenza.

In un video gli operatori che hanno prestato servizio nella struttura hanno voluto raccogliere emozioni, preoccupazioni, momenti di sconforto e di speranza e salutare così tutti i malati che sono passati dal nosocomio e i loro familiari che, da lontano, vivevano ore di grande angoscia.

"Gli eroi sono i pazienti e noi siamo solo i loro alleati”, scrivono a corredo del video diffuso attraverso i canali sociale dell'Asl. Una galleria di immagini e frasi per sintetizzare cosa sia stata questa esperienza per ciascuno di loro. Speranze, attese, paure, lavoro, fatica, ma anche continue attestazioni di solidarietà da parte dei cittadini. Una carica di energia a volte racchiusa anche in una ciambella dolce. Gesti di vicinanza che hanno fatto la differenza per riuscire ad affrontare tutto.

La struttura valsesiana - così come le stanze messe a disposizione a Gattinara e le strutture aperte sul territorio, a partire dal collegio universitario di via Quintino Sella - è stata fondamentale per supportare il Sant'Andrea nel dare risposte rapide nei momenti dell'emergenza ed evitare così la crisi del sistema sanitario provinciale.