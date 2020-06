De Maria intervista (online) Maurizio De Giovanni

Stasera, martedì 16 giugno, dalle 19 alle 19,30, in esclusiva per il Gruppo di Lettura della libreria Mondadori di Vercelli #IoLeggoTanto, al quale chiunque si può iscrivere istantaneamente e gratis cliccando sui https://www.facebook.com/ lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, perennemente in testa alle graduatorie di vendita di libri in Italia, presenterà, dialogando con il giornalista Enrico De Maria, il suo ultimo romanzo “Una lettera per Sara”, il terzo che ha per protagonista Sara Morozzi, ex donna invisibile della più segreta sezione dei Servizi.

Maurizio de Giovanni ha presentato a Vercelli, sempre colloquiando con l’amico De Maria, diversi romanzi della serie del commissario Ricciardi (il suo personaggio più famoso), dei Bastardi di Pizzofalcone (che ha ottenuto anche un rilevante successo televisivo) nonché i due precedenti sull’investigatrice che sta conquistando l’interesse e il cuore dei lettori: l’ultima volta, il 24 marzo dello scorso anno, il bagno di folla per la presentazione di “Le parole di Sara” (con il portico della libreria di corso Libertà gremito) era stato impressionante.

Stavolta, per fare un piacere all’amico ispettore Davide Pardo, Sara si avventura in un’indagine pericolosa e ricca di sorprese, che ruota attorno alla figura di un enigmatico detenuto che, improvvisamente, muore in carcere, dopo un importante colloquio mancato con l’ex superiore di Pardo, Angelo Fusco.