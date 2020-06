Il gruppo Altair nuovo proprietario della stazione sciistica di Domobianca

Altair Spa, holding del Gruppo Altair, comunica di aver perfezionato nella giornata di lunedì 8 Giugno l’acquisizione del 100% delle quote societarie della Sciovie Lusentino Moncucco srl, società titolare della concessione per l’utilizzo della stazione sciistica di Domobianca in forza di specifici contratti con il Comune di Domodossola.

Gruppo Altair, nato a Domodossola e sviluppatosi prevalentemente con attività di Partenariato Pubblico Privato su tutto il territorio nazionale (è titolare attraverso sue società di concessioni ed affidamenti distribuiti su 12 Regioni e più di 40 Comuni) con l’investimento effettuato intende sviluppare le attività di Domobianca non soltanto nella stagione invernale.

“Sta nascendo Domobianca365 – affermano i dirigenti di Altair Spa -, una nuova realtà che andrà a potenziare l’offerta turistica domese ed ossolana; ringraziando la famiglia Rolandi per il lavoro svolto sino ad oggi comunichiamo che stiamo costruendo una squadra ed un progetto che possano dare nuove prospettive di sviluppo a Domobianca: è un patrimonio di tutti per il quale va disegnata una nuova vocazione nel rispetto del suo contesto naturalistico meraviglioso”.