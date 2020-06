Schianto in autostrada, BMW incastrata sotto un camion

Ha tamponato un camion incastrandosi con il muso della sua BMW sotto il mezzo pesante.

Incidente, intorno alle 16:30, sulla Torino - Milano. Una squadra Vigili del fuoco di Vercelli, distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta sull’autostrada A4 nel territorio di Cigliano per incidente stradale.

Per cause da accertare da parte dell’autorità competenti un’autovettura BMW serie 320 tamponava con violenza un autoarticolato rimanendo incastrata sotto al rimorchio del mezzo pesante.

Il personale Vigilfuoco giunto sul posto provvedeva alla messa in sicurezza dei veicoli e al primo soccorso degli occupanti dell’auto con tecniche di primo soccorso sanitario in attesa del personale medico. Gli occupanti soni stati successivamente trasportati dal personale del 118 e della PAL di Livorno Ferraris al DEA dell’ospedale di Chivasso in codice giallo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco il personale del 118, la polizia stradale ed il personale autostradale.