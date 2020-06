Investita alla rotonda: grave una donna

Pedone investito all'altezza della rotonda tra corso Prestinari e corso Fiume, in uno dei punti di maggior traffico e pericolosità del centro cittadino.

Si tratta di una donna, 58 anni, che è stata portata in ospedale e ricoverata in codice rosso, dopo essere stata investita, intorno alle 17, da un autocarro che stava percorrendo il tratto stradale. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti il personale dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che hanno prestato un primo soccorso sanitario alla vittima in attesa dell'arrivo del 118. Successivamente la donna investita è stata trasferita al Pronto soccorso di Vercelli in codice rosso.