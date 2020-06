Varallo: prende fuoco un'auto a gpl

Auto a fuoco, in Valsesia, lungo la strada della Val Mastallone nei pressi del "Ponte della Gula". L'allarme è scattato intorno alle 16 di domenica 13 giugno: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia è intervenuta per domare l'incendio del mezzo, alimentato a gas Gpl. Le fiamme sono state spenta e l'auto e il tratto stradale messi in sicurezza. Sul posto era presente anche la pattuglia dei Carabinieri.