I centri per l'autismo riaprono grazie alla solidarietà di tanti amici

Angsa di Vercelli e Novara, dopo due mesi di sospensione delle attività, ha riaperto i centri per l'autismo con uno spirito nuovo e decisamente propositivo. "La chiusura imposta dall’emergenza sanitaria - spiegano dall'associazione - ci ha portato a ripensare interamente la gamma di servizi offerti, introducendo, oltre ai servizi in presenza, nuovi protocolli di teleriabilitazione, di assistenza e di supporto on-line, per operatori e famiglie. Un nuovo modo di lavorare che è entrato nell’operatività del Centro, che da molti anni è impegnato nella formazione ad enti pubblici e privati di tutta la Regione Piemonte e del territorio nazionale. Se da un lato l’opportunità di offrire nuovi servizi costituisce una crescita per le due associazioni, dall’altro c’è il grande onere di dover affrontare nuovi e ulteriori costi per l’implementazione degli stessi e, al momento della riapertura, per ottemperare alle nuove normative a tutela dei nostri bambini e ragazzi fragili e delle loro famiglie, già estremamente provati da questo lungo periodo di isolamento forzato e di sospensione dei servizi a loro dedicati".

La realizzazione dei nuovi servizi erogati durante l’emergenza e la riapertura del Centro, avvenuta mercoledì 3 giugno, sono stati possibili solo grazie all’enorme generosità di aziende, club e privati cittadini, che hanno chiesto di restare anonimi. Le Associazioni, a nome di tutte le famiglie e degli operatori che rappresentano, ringraziano: Lavazza, Esseco, Herno, Barilla, Mirato Millmill, Select Trade, Artekasa Immobiliare, L.A.C. di Smaniotto Silvana, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, Andi, Rotary Club Orta San Giulio, Rotary Club Novara.

"In modo particolare, per quanto riguarda il territorio vercellese - si legge in una nota - ringraziamo di cuore: Rotary Club Vercelli e Vercelli Sant'Andrea, Rotary Club Biella, Rotary Club Viverone Lago, Associazione Veterani Pro Vercelli FC1892, nonché privati cittadini come gli avvocato Carlo Olmo, Alessandro e Roberto Scheda, e altri che hanno chiesto di restare anonimi. E’ stata inoltrata una richiesta di contributo alla Fondazione Crv, che ringraziamo anticipatamente poiché siamo certi verrà accolta, data la sensibilità verso la nostra causa dimostrata nel corso degli anni. Grazie alla generosità di questi sostenitori le due associazioni hanno ricevuto contributi economici, dispositivi di protezione individuali tra cui camici, mascherine FFP2, mascherine chirurgiche, guanti, cuffie, lavatrici, una lavastoviglie, un frigorifero, gel disinfettanti, un nuovo spogliatoio, il contributo per il noleggio del pulmino che consente i trasporti dei ragazzi al Centro per l’Autismo e un contributo economico per la sorveglianza attiva. Messi a terra da un virus infinitamente piccolo stiamo riscoprendo, attraverso questi gesti di solidarietà, un senso della comunità infinitamente più grande e che ci ha toccato profondamente il cuore".