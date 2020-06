Dopo il triennio del grande raduno, Alpini in prima linea anche durante l'emergenza Covid

Con 258 voti, su 328 votanti, Piero Medri è stato rieletto presidente della Sezione di Vercelli dell’Associazione Nazionale Alpini per il triennio 2020 – 2023.

Medri, giunto al suo quarto mandato, nella relazione morale, con la quale ha aperto l’assemblea sezionale, è partito dalla terribile situazione creatasi a seguito della pandemia da COVID-19, sottolineando l’impegno sia economico, oltre 6.500 euro donati tra Sezione e Gruppi vari all’Asl, sia di lavoro svolto dagli Alpini dei vari gruppi nel supportare le Amministrazioni Comunale e e la Protezione Civile nella distribuzione delle mascherine e in altri compiti, quali consegna di pacchi alimentari, svolti al servizio della popolazione.

Lo sguardo è poi andato a un triennio, quello appena concluso, indimenticabile. “Abbiamo ricevuto la cittadinanza onoraria come Associazione Nazionale Alpini – ha ricordato Medri – abbiamo celebrato il 21° raduno delle sezioni del Primo Raggruppamento, trasformando l’appuntamento di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia in una mini adunata, con Vercelli trasforamta per un mese in una bomboniera tricolore, abbiamo ripristinato quattro aree degradate della città, celebrato il 95° anniversario dalla fondazione della nostra sezione e abbiamo ospitato i referenti sportivi di tutte le sezioni Ana, alla vigilia delle Alpiniadi svoltesi ad Aosta lo scorso gennaio”.

Tanto lavoro, tanto impegno, qualche incomprensione, ma ora "è il tempo di riprendere il cammino rimettendo in spalla lo zaino - ha detto Medri - non prima di aver ringraziato i consiglieri che mi hanno affiancato nel triennio scorso, alcuni dei quali hanno deciso di lasciare il posto ad altri, ricordando in particolare il vicario, Flavio Negro, che non solo mi ha sempre supportato, e alcune volte sopportato – ma che è stato l’artefice del protocollo di sicurezza che ha fatto del 21° raduno di raggruppamento del 2018, un modello per tutta l’Associazione Nazionale Alpini”.

Al termine della relazione di Medri l’Assemblea, con la partecipazione diretta ridotta, per motivi di COVID-19, ai soli capi gruppo, presieduta da Paolo Rosso coadiuvato dal segretario Piero Gallione, ha compiuto gli adempimenti statutari di approvazione sia della relazione stessa, sia delle relazioni del tesoriere, Roberto Racca, e del presidente del collegio dei revisori dei conti, Francesco Pasteris.

Presente all’importante momento della vita sezionale Maurizio Tascini, anch’egli alpino, assessore all’Edilizia e alla Protezione civile del Comune di Vercelli, in rappresentanza del sindaco, Andrea Corsaro, che ha ricordato come in 24 ore, in uno dei momenti più gravi dell’epidemia, grazie alla generosa risposta degli alpini vercellesi, siano state distribuite in città 20mila mascherine.

Molto apprezzati dai presenti gli interventi di Ezio Mancin, responsabile delle Protezione Civile della Sezione, che ha avuto l’incarico di responsabile del gruppo dei volontari del primo raggruppamento durante il turno di servizio svolto all’Ospedale “Degli Alpini”, l'ospedale Covid di Bergamo, e di Roberto Bertone, da pochi mesi assurto a membro dell’Organismo direttivo Ristretto della Protezione Civile Nazionale, istituito con Decreto Legislativo del 6 febbraio scorso e composto da 20 presone, in rappresentanza delle Regioni Italiane e delle 56 associazioni nazionali di protezione civile, alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A nome del Presidente dell’Ana, Sebastiano Favero, è intervenuto il revisore dei conti nazionale, Gian Domenico Ciocchetti, che, ancora una volta ha sottolineato due vive preoccupazioni all’interno dell’Associazione.

Il ritorno di una leva obbligatoria, “Quanto sarebbe utile in un momento come questo”, ha detto Ciocchetti ricordando la presenza dei najoni nell’alluvione di Firenze e nel terremoto del Friuli, e la forza distruttrice della burocrazia, che, ha sottolineato, “A cinque anni dal terremoto del centro Italia, fa sì che dei sei interventi previsti e finanziati dall’Associazione, solo due siano stati completati e uno sia in fase avanzata di realizzazione”.

Ad affiancare Medri, per il prossimo triennio, sono stati votati ed eletti, quali consiglieri, Fulvio Banino, Antonio Bertolini, Francesco De Grandi, Giuseppe Ferraris, Fabrizio Ghisio, Maurizio Mattiuzzo, Flavio Negro, Francesco Pasteris, Mario Tagliabue, Gabriele Terrone, Emilio Tirelli e Sergio Tricerri.