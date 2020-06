"Impianti fotovoltaici: la determina è stata fatta ad aprile"

Arriva a stretto giro di posta una prima risposta del vice sindaco Massimo Simion all'interrogazione presentata nei giorni scorsi dal Pd sull'allacciamento alla rete dei pannelli fotovoltaici posizionati sugli impianti sportivi di Castigliano, Canadà, Piemonte Sport e Virtus.

"In tempi non sospetti, ovvero ad aprile - spiega Simion - l'ingegner Scaramozzino dirigente de settore aveva fatto una determina per affidare l'assistenza per gli allacci e la manutenzione della rete. Se non si è potuto dar corso all'intervento è stato perché i cantieri non strategici sono stati chiusi per tutta l'emergenza Covid e, alla riapertura, anche le ditte hanno dovuto riorganizzarsi. Quello che mi stupisce - aggiunge Simion trasmettendo la determina agli organi di stampa - è che chi per cinque anni ha fatto parte della giunta comunale e ha amministrato la città dimentichi che ci sono procedure tecniche e burocratiche da seguire per tutti gli interventi. E non dimentichiamo che, tra l'altro, in tutto questo periodo, gli impianti sportivi sono anche stati chiusi per decreto".

L'invio della determina che risponde all'interrogazione è anche un'occasione per fare il punto su alcuni dei lavori legati al primo bando "Sport Missione Comune", quello avviato nel 2018 dall'amministrazione Forte.

"Gli interventi sulle strutture sportive comunali sono stati ultimati in tutti i casi a eccezione della pista di atletica del Campo Coni - spiega ancora Simion -. Lì c'erano esigenze tecniche di attendere la primavera per la posa dell'ultimo strato della pista. Il lockdown ha fermato gli interventi e il fatto che la ditta affidataria fosse tedesca ha ulteriormente allungato i tempi per la ripresa del cantiere".