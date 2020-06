Come gestire il post emergenza Covid in alcuni servizi del Comune?

Servizi pubblici a domanda individuale, servizi sociali e servizi di pre-post scuola e trasporto scolastico nella fase del dopo emergenza Covid: come intende gestire il tutto il Comune di Vercelli? L’interrogazione è di PD e Vercelli per Maura Forte.

PREMESSO CHE

· In data 15/05/2020 il consiglio comunale ha approvato la delibera avente ad oggetto “Individuazione delle fasce reddituali e delle relative agevolazioni ai fini dell'applicazione delle tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, servizi sociali e servizi di pre-post scuola e trasporto scolastico anno 2020 – conferma”

· Con tale approvazione il consiglio ha stabilito i criteri per l’accesso ai servizi pubblici a domanda individuale, servizi sociali e servizi di pre-post scuola e trasporto scolastico, quali:

o Assistenza domiciliare

o Telesoccorso

o Centro Diurno

o Mensa Servizio anziani

o Asili Nido

o Corsi extra scolastici – Centri estivi

o Corsi di nuoto ed acquaticità scuola dell’obbligo

o Mensa scolastica

o Servizi di pre - post scuola

o Trasporto scolastico

CONSIDERATO CHE

· L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 non si esaurirà in tempi brevi e che presumibilmente, superata la fase strettamente emergenziale, sarà necessario e auspicabile in determinati contesti l’adozione di precauzioni quali l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale e l’adozione di misure di distanziamento sociale per un periodo prolungato, ancora difficile da definire

· Tali misure di sicurezza saranno presumibilmente necessarie in particolare in determinati contesti e per determinate fasce di popolazione, riconducibili entrambi ai servizi di sopra elencati





TENENDO CONTO CHE

I servizi sociali di Assistenza domiciliare, Telesoccorso, Centro Diurno e Mensa Servizio anziani saranno fondamentali per supportare le fasce di popolazione maggiormente colpite dalle conseguenze sanitarie, economiche e sociali dell’epidemia COVID-19





SI INTERROGA PER SAPERE

· Quali azioni l’Amministrazione comunale stia pianificando per garantire la fruizione in sicurezza dei servizi pubblici a domanda individuale, servizi sociali e servizi di pre-post scuola e trasporto scolastico di cui in premessa

· Quali azioni l’Amministrazione intenda adottare per garantire sostegno aggiuntivo ai Servizi sociali di Assistenza domiciliare, Telesoccorso, Centro Diurno e Mensa Servizio anziani

I consiglieri comunali

Alberto Fragapane, Maura Forte, Michele Cressano, Manuela Naso, Carlo Nulli Rosso (Partito Democratico); Alfonso Giorgio (Vercelli per Maura Forte)