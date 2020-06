Innalzamento degli argini del Cervo: si appalta il maxi cantiere

Con determina dirigenziale della stazione unica appaltante della Provincia di Vercelli, si avvia la procedura per l’aggiudicazione e assegnazione della gara da 3 milioni e 200mila euro, per le opere di ammodernamento e completamento delle quote di argine del torrente Cervo nei comuni di Balocco, capofila del progetto, e Buronzo.

Si tratta di un'opera idraulica di imponente impatto, attesa da anni e alla quale l'amministrazione comunale di Balocco lavora dal 2014 quando gli allagamenti causati dal maltempo avevano evidenziato la situazione di potenziale rischio per tutto il territorio.

"L'iter procede e non vedo l'ora che il cantiere venga avviato - spiega il sindaco di Balocco, Gian Mario Morello -. I lavori dureranno circa 11 mesi e cambieranno la idrologia idraulica del nostro territorio. Dopo anni di preoccupazioni, con quest'opera mettiamo in sicurezza il territorio e valorizziamo l’ambiente e le aree risicole confinanti con il torrente Cervo".