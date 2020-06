Rimossi i fanghi maleodoranti: risolto il problema delle puzze a Borgosesia

Risolto definitivamente e senza alcun effetto collaterale il problema dei cattivi odori avvertiti e denunciati a Borgosesia a inizio anno: l’azione di bonifica condotta nelle scorse settimana si è rivelata efficace ed è stata condotta in modo che nella zona non si sia avvertito alcun disagio olfattivo durante l’esecuzione dei lavori.

«La strategia di intervento, concordata dal Comune con Arpa Piemonte e Asl Vercelli è risultata ottima – spiega l’assessore Eleonora Guida – i fanghi maleodoranti sono stati rimossi da una ditta specializzata abbinando aspirazione e utilizzo di strumenti tecnici ed enzimi anti-odore, con il risultato di liberarci definitivamente da un problema che stava affliggendo i residenti in modo molto fastidioso».

L’intervento è stato eseguito senza alcuna lamentela da parte degli abitanti della città, che non hanno avvertito alcun odore nemmeno durante le delicate operazioni di rimozione dei fanghi; a monitorare tutte le operazioni c’erano tecnici di Asl e Arpa, in modo da garantire assoluta sicurezza per la cittadinanza.

«L’efficacia di questo intervento è la dimostrazione che le buone pratiche conducono a ottimi risultati – conclude Eleonora Guida – il Comune si è mosso immediatamente, alle prime segnalazioni da parte dei cittadini, quindi ha individuato il problema e si è rivolto alle sedi opportune (Arpa e Asl) per avere il supporto necessario a svolgere le operazioni in massima sicurezza per l’ambiente e per le persone. Ringrazio i cittadini per aver segnalato il problema e averne monitorato l’andamento, e per essere stati pazienti nel periodo intercorso per individuare la migliore soluzione».