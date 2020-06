"Centri sportivi: dopo più di un anno gli impianti fotovoltaici non sono collegati alla rete"

Erano stati montati ormai un anno e mezzo fa al termine dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Virtus Vercelli, GsCanadà, Castigliano e Piemonte Sport, ma i pannelli fotovoltaici che dovevano assicurare un efficientamento energetico alle strutture non sarebbero ancora stati allacciati alla rete elettrica.

Lo segnalano, in un'interrogazione, i consiglieri comunali del Pd Carlo Nulli Rosso, Maura Forte, Manuela Naso, Alberto Fragapane e Michele Cressano e Alfonso Giorgio (lista civica).

"Il lavoro di riqualificazione dei campi sportivi era stato effettuato, dalla precedente amministrazione, proprio per favorire l’efficientamento di impianti molto “energivori” al fine di risparmiare sulle spese di utenza - si legge nel documento - per questo chiediamo se l’amministrazione comunale abbia contezza di quanto esposto sopra; quale sono le motivazioni che hanno impedito il regolare allacciamento alla rete elettrica dei pannelli fotovoltaici; cosa intende fare l’amministrazione per provvedere quanto prima all’allacciamento dei pannelli alla rete elettrica".