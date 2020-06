Vercelli e Borgosesia: importanti novità per gli ospedali

Otto posti letto di Terapia Intensiva aggiuntivi al Sant'Andrea di Vercelli e altri 8 creati ex novo all’ospedale di Borgosesia che sarà potenziato con una Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione.

Anche la sanità ospedaliera vercellese si riorganizza sulla base delle direttive regionali varate post covid. L'obiettivo, ovviamente, è evitare che possa ripertersi la situazione di emergenza vissuta nel mesi di marzo e aprile e prepararsi ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza.

“E' stato fatto un grande passo in avanti nel riconoscere il lavoro fatto dai due ospedali e dal loro personale nella lotta al Covid-19 - spiega Alessandro Stecco, consigliere regionale e presidente della commissione Sanità - Per Borgosesia, ho sempre ritenuto necessario potenziare Anestesiologia per permettere a tale nosocomio di incrementare la propria attività anche chirurgica e complessa, e ridurre le liste di attesa: a seguito della nuova programmazione per contrastare una eventuale seconda ondata Covid-19 sarà portata a struttura complessa e con 8 letti di terapia intensiva e 2 di subintensiva”.

Per Vercelli sono previsti 16 posti letto di terapia intensiva e 6 di subintensiva, riconvertibili; arriveranno inoltre fondi per la ristrutturazione dei percorsi di Pronto Soccorso, per separare meglio i pazienti sospetti come infettivi dagli altri.

“Importantissimi potenziamenti di moltissime strutture ospedaliere del Sant'Andrea che rafforzano la sanità vercellese - aggiunge Stecco - in questo anno ho lavorato molto con l’Asl per permettere una valorizzazione regionale del nostro ospedale, sono contento che tutte le proposte basate su numeri e produzione di attività oltre che sulla qualità, siano andate a buon fine e soprattutto di poter affermare che non c’è più traccia di politiche di tagli e riduzioni ma che si constata nei fatti che la sanità è un bene prezioso da valorizzare e potenziare, argomento che non ho mai fatto mistero fosse al primo punto della mia agenda di impegni verso la comunità che ho l’onore di rappresentare in Regione”.

Rispetto al passato Stecco sottolinea come “I tagli del 2015 fossero oltremodo fuori misura e non proporzionati e solo un movimento di cittadini e della buona politica trasversalmente, con numerose mozioni e consigli straordinari, si oppose a decisioni prese sulla carta come meri tagli lineari”.

Le altre novità che riguarderanno la sanità vercellese erano già state parzialmente annunciate in epoca pre-covid: il ritorno di Oncoematologia come struttura semplice "e non più persa dentro attività di Medicina interna", commenta Stecco, la creaziome di una struttura semplice per la patologia della Retina dentro la specialità di Oculistica, "la conferma e definizione finale della presenza di posti letto di Oncologia che ora dopo il Covid-19 mi aspetto vengano attivati, la promozione a struttura autonoma a valenza dipartimentale della storica specialità di Reumatologia oltre a Diabetologia e Dietologia, la promozione a struttura complessa delle specialità di Odontostomatologia e Dermatologia dirette dal professor Rocchetti e dal dottor Gattoni che esprimono un percorso di valorizzazione di competenze professionali che giustamente necessitano di un raggio di azione piu’ complesso, e oltre al raddoppio dei posti letto di Terapia Intensiva nella Rianimazione diretta dal dottor Olivieri”.

Le novità più rilevanti, come era giustamente prevedibile visto lo sforzo compiuto a tutti i livelli dalla Valsesia nei momenti più difficili dell'emergenza, riguardano Borgosesia.

”Oltre alla conferma delle direzioni Universitarie di alcune strutture - concliude Stecco - molto importante è la novità della nuova struttura complessa di Anestesia e Rianimazione prevista a Borgosesia con 8 posti letto, che permetterà sia di aumentare le attività chirurgiche e complesse in tale ospedale e ridurre le liste di attesa delle stesse, che di liberare quelle del Sant'Andrea dalla bassa complessità, e contemporaneamente essere pronti come terapia intensiva a una seconda ondata epidemica. Compito fondamentale, supportare il dottor Borrè e il dottor Aloj nel completare il percorso di riconoscimento dell’attività di rilievo regionale e nazionale di cura delle infezioni sulle protesi ospedaliere, un percorso che ho condiviso come necessario fin da subito anche con il Presidente dell’Ordine dei Medici”.

Per quanto riguarda invece la sanità territoriale, entro luglio verrà presentato il piano di interventi che dovrebbe diventare attivo in autunno. "Per questa trasformazione ci sono decine di esperti anche di livello internazionale che stanno lavorando alacremente in assessorato in piena sinergia per portare il risultato migliore possibile - dice ancora Stecco -. Capisco le comprensibili frustrazioni di chi opera quotidianamente nel settore, ma occorre arrivare a far funzionare meglio molte cose ad esempio il Distretto Socio Sanitario riformulandolo e migliorando numerosi altri meccanismi. Dopo un decennio di nulla, la Regione con il supporto del gruppo di lavoro di esperti, sta correndo, e per la prima volta sta facendo dei passi molto importanti: occorre un po’ di pazienza e la massima collaborazione dato che non si puo’ pensare che le cose cambino in una settimana, e rilancio come sempre faccio che chi ha proposte partecipi a questa ricostruzione della sanità territoriale venga a testimoniare la propria esperienza e porti il suo contributo, io sono sempre a disposizione di tutti”.