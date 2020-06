Si chiama "Fantateatro, un viaggio sulle ali della fantasia" il laboratorio con cui l'associazione Tam Tam, dopo mesi di attività unicamente online, torna a presentarsi da vivo.

Nel suggestivo chiostro di San Pietro Martire, accompagnati dalle idee di Gianni Rodari tradotte in gioco teatrale da Mario Sgotto, i partecipanti avranno la possibilità di trasformare i “limiti” (distanza e mascherina) in “punti di forza” dell'esperienza di laboratorio divertente e creativo. "Il linguaggio teatrale e la sua capacità di lavorare sulle relazioni e sulle emozioni può diventare un modo per rafforzare la consapevolezza espressiva dei partecipanti - si legge nella presentazione dell'iniziativa -. Il grande albero ci osserva, ci regala l'ombra con le sue fronde. Siamo buoni vicini e lui ha ancora tante storie da raccontarci. Dall'alto dei suoi rami ci indica isole sconosciute da scoprire. Sulle isole ci attendono storie e personaggi; alcuni, ci prenderanno per mano, ci lasceremo guidare verso mondi da esplorare, da vedere e da raccontare. Alla fine diventeremo anche noi personaggi delle nostre nuove storie: noi, novelli cantastorie".

Il laboratorio si svolgerà dal 22 giugno al 16 luglio, da lunedì a giovedì, negli orari 16/17 e 17,30/18,30. L’attività durerà un’ora per gruppo, per quattro settimane, ma è anche possibile la frequenza di una sola settimana. Ovviamente verranno garantite tutte le misure di distanziamento a tutela della salute dei partecipanti.

Per informazioni e iscrizioni tamtamteatro.com – telefono 0161 255217 o 3473591753