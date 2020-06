Il mistero di un cadavere ripescato a Villareggia

Indagini in corso sulla morte di una donna di circa 60 anni, trovata senza vita nelle acque del Naviglio di Ivrea a Villareggia, comune torinese ai confini col Vercellese. Il cadavere, ancora senza un'identità, è stato notato da un residente che ha lanciato l'allarme chiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco.

La donna indossava abiti sportivi: secondo i primi accertamenti medici, la morte sarebbe avvenuta poche ora prima del ritrovamento del cadavere, che non mostrava segni di violenza.



A Villareggia non ci sarebbero denunce di persone scomparse: sono dunque in corso accertamenti, da parte dei carabinieri di Caluso, per risalire all'identità della donna e capire cosa sia avvenuto: non si escludono né una morte accidentale, magari a causa di un malore, né un gesto volontario.