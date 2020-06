Crisi della Cerutti: c'è l'accordo per la NewCo, ma l'azienda lascia Vercelli

Con due contrari e 5 astenuti, l'assemblea dei lavoratori della Cerutti di Vercelli ha approvato l'ipotesi di accordo sottoscritto nella giornata di mercoledì tra azienda e sindacati e che ora verrà sottoposto al Tribunale per l'omologa. Dopo 51 anni, l'azienda lascia Vercelli per dare vita a una NewCo con sede produttiva a Casale: impiegherà 130 dipendenti (due dei quali in procinto di andare in pensione e che non verranno sostituiti) e, per il primo anno, lavorerà su una commessa iniziale di 10 macchine. Per i 160 dipendenti che non passeranno alla nuova azienda si apre la strada della Cassa integrazione straordinaria a zero ore fino a gennaio: poi, se gli ammortizzatori sociali verranno rifinanziati, saranno inseriti in questo nuovo percorso altrimenti si aprirà la strada delle procedure di licenziamento collettivo anche se, per 24 mesi, in caso di assunzioni la nuova azienda sarà vincolata a pescare dal bacino degli ex lavoratori. Per chi scegliesse di andarsene in questo periodo è previsto un incentivo all'esodo di 15mila euro.

“E' il momento più difficile che ho affrontato da sindacalista - ha detto Ivan Terranova, segretario della Fiom Cgil, aprendo l'assemblea nel corso della quale ha presentato l'accordo -. Tuttavia questo documento è stato sottoscritto perché l'azienda ci ha presentato un piano industriale triennale a garanzia del concordato. Un piano che, ci sembra, possa avere qualche prospettiva. Anche perché la NewCo verrà messa immediatamente sul mercato e dunque se ci sono investitori all'orizzonte è possibile che si facciano avanti”.

La nuova società, che parte con una dotazione immediata di 3 milioni di euro, sarà amministrata da un curatore nominato dal Tribunale e, in base all'accordo, non potrà scendere sotto i 128 dipendenti. I lavoratori che passeranno a questa nuova società – alcuni saranno anche vercellesi – manterranno anzianità e qualifica professionale, perdendo, tuttavia la quattordicesima.

“Il piano industriale che ci è stato presentato – ha spiegato ancora Terranova – prevede che, per il secondo anno, vengano prodotte 13 macchine e 15 nel terzo. Gli utili permetteranno di coprire i crediti maturati dai lavoratori e speriamo possano anche offrire qualche opportunità di rilancio”.

Martedì è previsto un nuovo incontro con la proprietà che, nel frattempo, sta continuando a trattare alla ricerca di nuove commesse.

“Questo accordo – ha detto Terranova ai lavoratori – lascia aperto uno spiraglio per pensare di poter costruire un futuro. E' chiaro che nessuno può dare garanzie certe, ma l'alternativa era il fallimento”.

In giornata è prevista l'assemblea dei lavoratori dello stabilimento di Casale, dove il sì appare scontato, poi la pratica passerà al vaglio del Tribunale per l'omologa del concordato e la nomina del curatore. Entro fine mese i cancelli della Cerutti di Vercelli si chiuderanno in via definitiva: la città dice addio a un altro pezzo della sua storia industriale.