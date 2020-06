Palestro, infortunio sul lavoro: 49enne in ospedale

Stava lavorando all'interno di un'azienda situata in via Confienza a Palestro, quando per cause e dinamica ancora in fase di accertamento, un operaio di 49 anni è rimasto vittima di un infortunio intorno alle 2 della notte scorsa, secondo quanto riportato dal portale online dell'Areu 118.

Sul posto è giunto il personale del 118 con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio e un'automedica.

Dopo le prime cure ricevute, l'uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Vigevano in codice giallo.