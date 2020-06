Zappino (Fisr): "PalaPregnolato e skate park: dal Comune nessuna risposta"

"Molte attività sportive stanno ripartendo, e anche agli sport a rotelle deve essere garantito l’utilizzo degli impianti comunali, il PalaPregnolato e lo skate park, in sicurezza. Invece dal Comune non ho avuto risposte in merito". Lo scrive, in una lettera inviata agli organi di stampa, Costantino Zappino, delegato per la Provincia di Vercelli della Fisr (Federazione italiana sport a rotelle).

"Come delegato provinciale - si legge - ho inviato in data 18 maggio una richiesta per l’apertura sia del Pala Pregnolato che dello Skatepark di via Olcenengo. Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta dal Comune, che è proprietario e in questo momento anche gestore degli impianti, pur avendo sollecitato per ben due volte con richieste inviate al protocollo comunale. Essendo scaduta la gestione in capo alla Asd Skating Vercelli a maggio, il Comune in data 19 maggio ha inviato alle società del territorio una comunicazione che diceva: che l’ufficio sport era a disposizione per informazioni, riguardo l’utilizzo dell’impianto".

La questione del PalaPregnolato, in particolare, delicata perché attorno alla struttura che necessita di una serie di importanti interventi di ristrutturazione, hanno gravitato lo Skating e le due formazioni di Hockey e, sull'impianto, era già stata presentata anche un'interrogazione da parte dei consiglieri di Voltiamo Pagina,

"In città ci sono ben quattro società che orbitano nel mondo degli sport a rotelle, più tutti i liberi fruitori dello Skatepark, che dalla sua inaugurazione nel 2013 attende dei bagni pubblici e una fontana - prosegue Zappino -. Capisco il momento non sia dei migliori, ma faccio presente che la Federazione crede molto nello skateboard, che è da poco diventato disciplina olimpionica e che anche gli sport rotellistici hanno diritto a svolgere le proprie attività in sicurezza. Certo che questa missiva possa risvegliare qualcosa, porgo i miei saluti a sportivi e tifosi degli sport a rotelle di Vercelli".