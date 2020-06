"Come affronteremo eventuali febbri d'autunno, covid o non covid che siano?"

«L’autunno non è lontano e l’asl non si sta preparando per affrontare ondate di febbri covid o non covid. Non lasciateci soli, cittadini aiutateci per favore.».

L’appello è del presidente dell’ordine dei medici di Vercelli, Piergiorgio Fossale. Durante l’emergenza coronavirus si è infatti parlato di potenziare la medicina territoriale, ma adesso a che punto siamo?

Ecco cosa ha scritto Fossale nella sua bacheca facebook.

Potenziate davvero la medicina di famiglia per favore, noi non ce la facciamo più... Lo tsunami coronavirus era imprevedibile, ma c’è una trincea che è stata travolta e da lì si chiede di ripartire: la medicina territoriale. Sull’annuncio sono tutti d’accordo, eppure la risposta è lenta e inadeguata.

Il tempo stringe: quello che non ha funzionato, non funziona ancora e senza un cambio radicale si rischia di arrivare troppo tardi.

L’autunno non è lontano e l'asl non si sta preparando per affrontare ondate di febbri covid o non covid non ha importanza..

I medici di famiglia, lasciati soli senza protezioni e con pochi poteri; e pure gli operatori dell’assistenza domiciliare, risorsa fondamentale trascurata per settimane e tutt’ora in ostaggio di comunicazioni discordanti. E’ demoralizzante lavorare così.

Eccolo il prodotto di un modello che ha messo al centro gli ospedali e mai davvero investito sul controllo del territorio.

NON LASCIATECI SOLI CITTADINI AIUTATECI PER FAVORE.