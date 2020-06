Centro estivo: accordo tra Comune e Arcidiocesi

Centri Esitivi: grazie all'accordo tra Comune e Arcidiocesi le Estati ragazzi si svolgeranno dal 6 al 31 luglio negli Oratori cittadini.

"Le attività - anticipa una nota del Comune - sono state affidate a una referenziata Cooperativa del settore, che garantirà la massima sicurezza, nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti".

Saranno ospitati fino a 140 bambini e ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

"Le famiglie - prosegue la nota comunale - potranno iscrivere i ragazzi per alcune settimane o per tutto il periodo e potranno avvalere del servizio mensa alle stesse condizioni dell’anno scolastico". Nel corso della prossima settimana verranno resi noti tutti i dettagli dell'iniziativa, intanto "Il sindaco e l’arcivescovo esprimono la soddisfazione per questo importante accordo, che consente di offrire un’attività di grande interesse educativo e di importante valenza sociale a un numero importante di famiglie, ottemperando alle rigorose prescrizioni imposte dalle normative attualmente in vigore", concludono dal Comune.