Lezione in videoconferenza con Alessandro Barbaglia

Venerdì 5 giugno alle ore 10 si è svolto un incontro virtuale fra l’autore di “Nella balena” Alessandro Barbaglia e noi, alunni della classe II-A Les dell’istituto superiore Lagrangia, organizzato dalla nostra docente di italiano Elisabetta Dellavalle.

A febbraio siamo stati costretti a lasciare i banchi di scuola, a causa dell’emergenza Covid-19, e proseguire l’anno scolastico da casa tramite videolezioni. Nonostante questa difficile situazione il Festival “Scrittori &Giovani”, al quale il Lagrangia partecipa da ormai due anni, nell’ambito del quale lo scorso novembre abbiamo incontrato alla Mondadori la scrittrice Valentina Farinaccio, si è adattato alle circostanze. Abbiamo avuto l’occasione di svolgere una lezione diversa dal solito e incontrare attraverso una videoconferenza lo scrittore Alessandro Barbaglia che ci ha presentato il suo nuovo libro “Nella balena”, appena edito da Mondadori.

Nel corso dell’incontro, sollecitato anche dalle nostre domande, l’autore racconta come è arrivato a scrivere questa storia insolita che mette al centro della narrazione il viaggio della Balena Goliath dalla Norvegia fino alla nostra penisola. Questo enorme esemplare, lungo ventidue metri e pesante sessantotto tonnellate fu acquistato in Norvegia dal circense torinese Giuseppe Erba, che lo caricò su un camion e lo espose in tutta Italia.

L’autore, da sempre affascinato dalla maestosità delle balene, venuto a sapere per puro caso della storia di questo esemplare, che dopo essere stato esposto in tutto Italia terminò il suo tour nel 1980 nella nostra città, ha deciso di dedicargli il suo terzo romanzo.

Il romanzo è basato sulla questione della bellezza o della mostruosità di questo esemplare ma il filo conduttore è il viaggio della balena Goliath che ha reso celebre un ragazzo, di nome Herman, figlio del circo, e ha reso possibile l’incontro fra i genitori di Cerro.

(Lo sappiamo, sembra complicato ma leggendo tutto vi sembrerà più chiaro…)

Questo breve ma importante incontro non ci ha solamente fatto imparare una storia nuova e quasi assurda - come entrare, così come desiderava Barbaglia, nell’oscuro ventre della balena – ma ci ha fatto capire come riuscire a comprendere e apprezzare il suo libro al meglio.

Ringraziamo la nostra professoressa Elisabetta Dellavalle per averci dato l’opportunità di svolgere una lezione particolare e diversa dal solito.

Inoltre, ringraziamo di cuore Alessandro Barbaglia per la sua disponibilità e la sua cordialità, per aver risposto con estrema gentilezza alle nostre domande, per averci dato preziosi consigli e spunti di riflessione.

Chiara Balocco, Elena Bertolone, Simona Paonessa, Lorenzo Pes e Ina Zyberi a nome della classe II-A liceo economico sociale dell’istituto Lagrangia Vercelli