Varazze, turista di Ivrea travolta da un camioncino mentre è in spiaggia

Travolta e schiacciata da un camioncino mentre si trovava in spiaggia con i nipoti. Una turista,Gabriella Arzenton, 60 anni, di Ivrea, versa in gravi condizioni all'ospedale San Paolo di Savona.

L'episodio risale allo scorso 5 giugno. La donna si trovava in una spiaggia libera di Varazze. Quando è stata urtata da un camioncino del titolare di uno stabilimento balneare adiacente. Il veicolo parcheggiato per scaricare alcuni oggetti, si è messo in movimento privo di guidatore, raggiungendo la 60enne che stava prendendo il sole.

Immediato è scattato l'allarme. La donna è stata trasportata nel nosocomio savonese. Accompagnata inizialmente in codice giallo. Le condizioni della 60enne sono precipitate. Finendo in coma per le numerose lesioni interne riportate dallo schiacciamento.

E' già stata sottoposta a due interventi chirurgici. La procura ha aperto un'inchiesta.