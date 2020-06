Attese l'ex moglie con martello e coltello: condannato per tentato omicidio

Sei anni di carcere. E' la condanna inflitta ad Adam Bizon, l'educatore polacco finito in carcere, la scorsa estate, dopo che aveva atteso l'ex moglie fuori da un supermercato nascondendo in auto un martello e un coltello che, fortunatamente, non aveva usato perché la donna, notando la vettura, ancora prima di uscire dal punto vendita aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine. I carabinieri erano subito intervenuti arrestando Bizon che, all'epoca, era già sotto processo, dopo essere stato denunciato dalla ex per maltrattamenti e stalking ed era destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento.

Nel corso delle successive indagini, tuttavia, dall'analisi del cellulare dell'uomo erano emersi messaggi che hanno portato poi portato la Procura di Vercelli a contestare a Bizon il reato di tentato omicidio (oltre a stalking e al porto abusivo di armi, accuse per le quali era stato arrestato nell'immediatezza dei fatti).

Ora il Tribunale di Vercelli ha condannato Bizon, ritenendolo responsabile di tutti i reati ascritti, compreso il tentato omicidio. La sentenza è arrivata al termine del processo celebrato con rito abbreviato, che consente all'imputato di avere, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena: sei anni era, per altro, la condanna richiesta dal pubblico ministero, Davide Pretti. Nei mesi scorsi l'uomo era anche stato condannato a 2 anni e mezzo per stalking, per fatti relativi a un periodo precedente (e assolto invece dall'accusa di maltrattamenti).

L'uomo, vittima da anni di un forte esaurimento nervoso che era anche stato tra le cause della fine del rapporto sentimentale, si trova in carcere da ormai quasi un anno: lo scorso autunno aveva anche rifiutato il trasferimento in una struttura di sostegno e riabilitazione che i legali dell'ex moglie avevano posto come condizione per dare l'assenso alla concessione degli arresti domiciliari. La sua complessa situazione psicologica sarà probabilmente tra gli elementi costitutivi dello (scontato vista l'entità della condanna), appello.