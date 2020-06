Borgosesia, parte il Centro estivo: da giugno a settembre attività per i bambini da 3 a 14 anni

Centri estivi: Borgosesia chiude entro giovedì la raccolta delle iscrizioni definitive apprestandosi a garantire un servizio continuativo, dal 15 giugno fino all’avvio del nuovo anno scolastico.

Le pre-iscrizioni, effettuate nei giorni scorsi allo scopo di organizzare al meglio i gruppi come indicato dai decreti attuativi, hanno evidenziato un notevole interesse da parte dei cittadini nei confronti di questa iniziativa, che è dunque stata organizzata nei dettagli con tante idee per garantire divertimento ed assistenza ai bambini borgosesiani dai 3 ai 14 anni.

«Grazie all’impegno del Comune, di Alemar, ditta che lo scorso anno ha vinto l’appalto per il centro estivo, e di altri soggetti, siamo riusciti a organizzare centri estivi divertenti e sicuri – dice il sindaco Paolo Tiramani – insieme alla consigliera Gianna Poletti ho seguito da vicino l’organizzazione degli spazi e delle attività, e ne sono molto soddisfatto. Gli spazi sono ridotti rispetto al passato viste le nuove regole legate all’emergenza sanitaria: prioritario è far divertire e intrattenere i ragazzi nella massima sicurezza».

Al momento gli iscritti sono 187, suddivisi tra scuola dell’infanzia (50), scuola primaria (96), scuola secondaria di primo grado (41). Numeri che potrebbero però crescere in questi ultimi due giorni in cui le iscrizioni saranno definitive. Le norme prevedono che siano suddivisi in gruppi a seconda dell’età: i bambini più piccoli saranno in gruppi di 6, quelli delle elementari in gruppi di 8, mentre per i ragazzini delle medie il gruppo classe sale a 10 elementi.

Il tema del centro estivo sarà “La favola” e le attività dei bambini saranno coordinate da Alemar, e programmante insieme all’Oratorio, al Castello Magico e alla Libertas Basket ed organizzate in modo che ci siano proposte molto varie, dai giochi all’esterno a varie tipologie di laboratori, da attività sportive come il basket a giochi nel Parco Magni. Per le elementari e le medie sarà anche previsto del tempo per fare i compiti. La regola ferrea è però che ogni gruppo dovrà essere chiuso, quindi non avere contatti con gli altri gruppi, e mantenere anche al suo interno le distanze di sicurezza.

«Tra le domande più frequenti che mi pongono, giustamente, le famiglie c’è quella che riguarda le sedi – dice ancora Tiramani – ebbene, ce ne sono parecchie, tutte individuate rigorosamente sulla base dei criteri di sicurezza indicati dai decreti. I bambini della Scuola dell’Infanzia saranno suddivisi tra Cancino, via Giordano e viale Rimembranze, mentre la scuola dell’infanzia del Centro non sarà disponibile perché si terranno dei lavori al suo interno. La sede per i ragazzini della primaria sarà la scuola elementare del Centro, mentre i ragazzi delle medie andranno all’Oratorio. Il prezzo per tutti sarà di 100 euro al mese per i residenti e per i non residenti iscritti alle scuole di Borgosesia, esclusi i pasti che potranno essere forniti dalla mensa scolastica (Elior) oppure si potrà decidere di portare il proprio figlio a casa per pranzo, concordando le modalità di uscita e rientro con il coordinatore».

Per quanto riguarda le tariffe, per coloro che avranno esigenze particolari (periodi non interi ecc.) sarà la Alemar a valutare opzioni alternative. I ragazzi entreranno dalle 7,15 alle 9 e usciranno dalle 16,30 alle 18,45: sempre scaglionati per rispettare la distanza. Naturalmente sarà tenuto conto delle fasce orarie indicate dai genitori.

Saranno osservate tutte le indicazioni anti-Covid: controllo temperatura, lavaggi frequenti delle mani, sanificazione e aerazione ambienti, attività all’aperto.

I bambini delle Elementari e i ragazzi delle Medie si alterneranno su cicli di 15 giorni tra le Elementari del Centro e l’Oratorio, per dare loro la possibilità di cambiare ambiente, rendendo più variegate le loro giornate.