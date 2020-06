Prelievi del sangue: gli interventi di Stecco e Olivetti

Sulla questione dei prelievi del sangue da prescrivere solo in caso di prestazioni considerate con priorità Urgente o Breve, intervengono il consigliere regionale Alessandro Stecco e l'assessore comunale al Personale, Ombretta Olivetti.

“Il problema relativo ai prelievi ematici presso il nosocomio di Vercelli va verso una risoluzione - dichiara il presidente della commissione regionale Sanità Alessandro Stecco -. I liberi professionisti potranno portare, infatti, i prelievi giornalieri dei propri pazienti in Asl previo contatto con il personale della piastra. Si ricomincia così a garantire i servizi ai pazienti”.

L’assessore Olivetti aggiunge: “I cittadini con priorità differenti dalla U e dalla B potranno prenotare, invece, la data per il loro prelievo. Le modalità verranno fornite dall’Asl”.

Conclude il consigliere Regionale Stecco: "Occorre migliorare il livello di attenzione dell'Asl ai servizi che si erogano ai cittadini e se ci sono delle norme anti assembramento esistono, come si é dimostrato poi, modalità per permettere a chi lavora sul territorio come medici e infermieri di poter svolgere il loro lavoro. A questo proposito ricordo l'interazione sempre costruttiva che ho con il Presidente dell'Ordine dei Medici Fossale, che ringrazio per la segnalazione".