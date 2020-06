Dal 22 giugno esami del sangue su prenotazione

Fase 2 davvero complicata quella del ritorno alla normalità sul versante della prestazioni sanitarie: con una nota l'Asl interviene a chiarire la situazione in relazione agli esami del sangue che, attualmente, vengono effettuati solo per i codici Urgenti e Brevi, come aveva segnalato in un post il presidente dell'Ordine dei Medici, Pier Giorgio Fossale.

"Fino al 22 giugno - precisa l'Asl - saranno effettuate solo le prestazioni urgenti ovvero quelle in classe U e B che continueranno ad essere erogate ad accesso diretto. A partire dal 22 giugno e fino al termine dell’emergenza Covid, fissato al 31 luglio, tutti gli esami del sangue potranno essere prenotati attraverso il nuovo call center 800.000.500 operativo dalle 8 di lunedì 22 giugno, con una funzionalità di facile utilizzo".

Il tutto spiega ancora la nota dell'Asl "Per garantire il distanziamento sociale e quindi la sicurezza di cittadini e operatori, in ottemperanza alle normative vigenti".