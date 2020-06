Arcigay: "Il Comune esponga la nostra bandiera nel mese del Pride"

Arcigay Rainbow Vercelli Valsesia chiede al Comune di esporre dal palazzo comunale la bandiera arcobaleno e 8 colori, simbolo del movimento, per tutto il mese di giugno nel quale si ricordano i moti di Stonewall del 1969, prima manifestazione delle comunità LGBTI+.

In una lettera firmata dalla presidente Giulia Bodo, l'associazione ricorda che giugno è il mese "Pride", nel corso del quale ogni anno, in tutto il mondo, si commemora la Rivoluzione di New York in nome della Libertà.

"Il primo scopo del Pride è di dare visibilità alle persone LGBTI+ - si legge nella lettera - La visibilità è infatti non solo un obiettivo della nostra battaglia ma è anche uno strumento di rivendicazione politica. Per quanto riguarda la visibilità come obiettivo occorre ricordare che l’esistenza delle persone appartenenti a minoranze sessuali e di genere è tradizionalmente negata nel nostro contesto sociale. La maggior parte delle persone LGBTI+, soprattutto in passato, ha vissuto un’esistenza nascosta o addirittura clandestina. In alcuni casi la propria identità e il proprio orientamento sono conosciuti solo da pochi intimi. Il sistema di oppressione sociale non solo censura l’esistenza delle persone LGBTI+ ma spesso induce le stesse all’autocensura. Considerato che la minoranza LGBTI+ sul territorio è stata vittima di istigazione all’omicidio da parte di un rappresentante delle istituzioni, Giuseppe Cannata; l’istituzione destinataria di questo comunicato, cioè l’amministrazione Comunale, non ha mai preso posizione schierandosi chiaramente contro l’intervento omofobo e diffamante del suddetto; le nostre ripetute richieste di apposizione di una targa per le vittime dell’omocausto in sostegno delle lotte della comunità LGBTI+ del territorio non hanno mai trovato risposta da parte dell’istituzione Comunale stessa, chiediamo che il Municipio esponga su asta fino al 30 giugno, in occasione del mese del Pride, la bandiera arcobaleno a 8 colori, comprensiva del marrone e del nero, simbolo di vicinanza alle lotte antirazziste".