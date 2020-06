Roppolo: struzzo in fuga crea scompiglio

Bizzarro episodio, nella tarda mattinata di martedì, a Roppolo: uno struzzo è scappato dalla recinzione e se ne è andato a passeggio nei campi circostanti fino a raggiungere la strada provinciale 228 nelle vicinanze di una trattoria.

Si è dovuti ricorrere così a un vero e proprio team di intervento per evitare problemi: i Carabinieri di Cavaglià si sono occupati della viabilità per evitare problemi alla circolazione stradale; il sindaco del paese ha allertato la protezione civile e una pattuglia dei Carabinieri forestali di Sordevolo. Alla fine, grazie all'impegno congiunto, l'irrequieto pennuto è stato catturato senza danni per nessuno, riportato nel recinto e affidato alla proprietaria, una cinquantenne del posto.