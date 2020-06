Tremendo schianto sulla trangenziale Ovest: due persone in codice rosso - FOTO

Tremendo schiato tra tre vetture, nella prima mattina di martedì, sulla Tangenziale Ovest, in direzione Casale.

Il bilancio provvisorio è di due persone ferite in modo molto grave e trasportata in ospedale in codice rosso dal personale del 118 giunto sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia locale.

Ancora da determinare la dinamica dello scontro, avvenuto intorno alle 7,30: una delle auto coinvolte, un'utilitaria, è andata completamente distrutta. I Vigili del Fuoco e il personale sanitario hanno dovuto lavorare per estrarre i feriti, intrappolati tra le lamiere e trasportarli al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

(notizia in aggiornamento)