In giro con due coltelli a serramanico: denunciato

Continua l’opera di controllo del territorio posta in essere dalla Compagnia Carabinieri di Borgosesia, che focalizza la sua attenzione anche su persone in transito che destino sospetto. Nella rete dei controlli è incappato F.M., 55enne biellese, il quale portava in tasca, senza giustificato motivo, due coltelli a serramanico con lama di circa 10 centimetri. Gli oggetti sono stati sequestrati e il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.