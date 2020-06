Alla Piastra esami del sangue solo per codici Urgenti o Brevi

Non decolla la Fase 2 della sanità territoriale. E, con grande amarezza, sono i medici di famiglia a segnalarlo per primi.

"Alla Piastra vengono effettuati solo prelievi del sangue per esami urgenti o non procrastinabilli, con codici U e B - segnala sui social il presidente dell'Ordine dei Medici, Pier Giorgio Fossale -. Non mi risulta che tale decisione sia stata comunicata alla cittadinanza. A noi medici di famiglia, non preventivamente coinvolti né informati, è stata mandata una mail, delegandoci il compito di informare i pazienti...".

I mesi dell'emergenza Covid - durante i quali sono state assicurate solo alcune prestazioni, per lo più oncologiche e salvavita (oltre alle visite richieste con codici urgenti e brevi) - si sono lasciati dietro lunghe liste di visite ed esami rinviati. Che, in gran parte, anche adesso vengono effettuati solo per codici U e B: così è, ad esempio per le visite specialistiche, gli esami radiologici e per i normali esami del sangue. E chi si è visto rinviare la visita inizialmente programmata a marzo o ad aprile, deve ora mettere in conto attese molto lunghe. In qualche caso si parla già dei primi mesi del 2021.

"Cari amici, ora lo sapete - conclude Fossale - non fate rimostranze al vostro medico vittima come voi di questa decisione... Noi cercheremo comunque come al solito di prenderci cura della vostra salute con i pochi strumenti che ci rimangono a disposizione, ma mi chiedo: è questo il primo rilancio post covid del tanto decantato potenziamento della medicina territoriale?".

Intanto, con un avviso del 4 giugno, l'Asl rende noto che, da luglio, potranno riprendere le prenotazioni per gli ambulatori di allergologia pediatrica. Ma anche qui, è bene prepararsi a lunghe attese e a ulteriori problemi: "Purtroppo le visite annullate a causa dell'emergenza Covid sono tantissime e dovranno essere riprenotate tramite Cup, allo sportello o chiamando il call center 800 396 300 - si legge in una nota in cui si precisa - l'impegnativa può essere mantenuta se riporta una data inferiore a 6 mesi. Diversamente è necessario farsela rifare dal proprio medico".