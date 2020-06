La minoranza di Santhià: "Non era il momento di indebitarsi per Auditorium e Polivalente"

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel Consiglio Comunale di mercoledì 3 giugno l’Amministrazione guidata dal Sindaco Cappuccio ha votato favorevolmente al punto relativo alla variazione di bilancio ai fini della richiesta di un mutuo, presso la Cassa Depositi e Prestiti, di 1.300.000 euro, per la ristrutturazione dell’Auditorium San Francesco di via Ospedale e la trasformazione del Bocciodromo di via Monte Bianco 24 in struttura polivalente.

La Minoranza consiliare ha votato compatta in maniera contraria. Ebbene, negli interventi del gruppo di Minoranza, abbiamo con completezza di analisi esposto il nostro pensiero sulla questione, con gli ulteriori rischi che possano derivare da un nuovo indebitamento così alto gravato sulle casse comunali.

La Delibera della Giunta Comunale di rinegoziare i 67 mutui e prestiti preesistenti con allungamento dei tempi sino al 31/12/2043, approvata alla fine del mese di maggio, ha creato nelle more del bilancio comunale uno spazio finanziario che non può coprire l’ammontare annuale di oltre sessantamila euro relativa al mutuo di 1.300.000 euro, da spalmare su 30 anni, con oltre 19.000 euro annui da saldare per l’Auditorium ed oltre 43.000 euro annui per il salone polivalente.

Alla luce dell’emergenza sanitaria causa Covid 19, si accompagnerà in autunno una crisi economica non indifferente e per alcune famiglie che oggi hanno delle serie difficoltà a mettere a tavola il minimo indispensabile per sopravvivere, le previsioni non sono certo rosee. Alcuni nostri cittadini si ritroveranno in condizione di disagio economico, altri perderanno il lavoro, altri ancora ridurranno le proprie entrate sperando nella concessione di ulteriori ammortizzatori sociali.

Alla luce di queste considerazioni, la Minoranza ha valutato con serietà le conseguenze economiche e le previsioni negative relative ai diversi fattori, i quali dovrebbero far riflettere anche la Maggioranza sulle priorità e su come spendere quelle poche risorse disponibili: invece, purtroppo, nei progetti di fattibilità si parla di una cifra di euro 400.000 per ristrutturare l’Auditorium San Francesco e di euro 900.000 per creare il salone polivalente all’interno della struttura del Bocciodromo. Riteniamo che oggi le priorità per i cittadini di Santhià dovrebbero essere, per chi abbia un minimo di responsabilità, quelle di contenere il disagio economico e di consentire di ridurre le difficoltà dei nostri concittadini, per aiutarli giorno dopo giorno a guardare con fiducia e serenità a tempi migliori.

Per noi vi è un tempo per tutto: la nostra Città può attendere ancora qualche anno per avere un centro polivalente, in questo momento riteniamo sia indispensabile pensare ad altro. Abbiamo richiesto di cofinanziare l’intervento in materia di buoni spesa per le famiglie in difficoltà, ormai esauriti, di sospendere anche per tutto il 2020 le tasse comunali per le famiglie, commercianti, piccole e medie imprese, come i tributi Tari, Tasi, Imu, di azzerare il tributo Tosap per le attività artigianali e commerciali, abbiamo proposto interventi di assistenza ed agevolazioni per le famiglie: ci siamo sentiti rispondere che non è possibile nulla di tutto questo, perché le dinamiche del Bilancio Comunale non lo consentono.

Tutto questo in forma scritta, in quanto alla richiesta della Minoranza di ben due incontri con la Maggioranza Cappuccio, ci è stato risposto che si valuterà in seguito la possibilità di un incontro collegiale, che non è mai avvenuto, in quanto non vi è alcuna intenzione di dialogare e discutere con i Consiglieri Comunali di Opposizione, non vi sono mai stati riunioni tra Capigruppo, l’ultima riunione tra Maggioranza e Minoranza risale ormai a tre anni passati. Non siamo stati ascoltati nemmeno tramite telefono o video conferenza, al fine di fare comprendere quale sia la situazione e dare l’idea di come veniamo considerati da questa Maggioranza di centro sinistra, con Consiglieri iscritti al Partito Democratico.

Vorremmo capire come si possa indebitare ulteriormente il Comune, se non siamo in grado di finanziare attraverso una ricognizione delle voci di spesa almeno altri 20 mila euro per dare sostegno alle famiglie santhiatesi assegnando dei nuovi buoni spesa. Durante il dibattito in Consiglio Comunale, emerge dalle parole del Sindaco una preoccupazione evidente rispetto alle dinamiche delle entrate nel Bilancio Comunale: la crisi economica ne determinerà una contrazione, non vi è certezza su nulla, tutto è lasciato al beneficio del dubbio.

La fine del lockdown, a breve, ci restituirà una situazione economica della Città particolarmente fragile, alcune attività che già presentavano segni di debolezza economica rischiano di abbassare le serrande in maniera definitiva. L’Amministrazione comunale su questo punto è stata assente: non è stato previsto nulla per venire incontro alle esigenze per il disagio economico delle famiglie, dei commercianti, degli artigiani; il Sindaco Cappuccio e la sua Maggioranza si sono limitati a ripartire i finanziamenti del Governo sui buoni spesa e nulla più. La soluzione non può essere demandata al Banco Solidale, al progetto da Famiglia a Famiglia ed alla Caritas: servono a nostro avviso, in questo delicato momento, interventi economici di spessore, una volontà assoluta di utilizzare ogni singolo euro disponibile a sostenere la nostra economia locale.

Avremmo visto di buon occhio anche la volontà di un piccolo intervento sull’integrazione economica dei buoni spesa, un bonus per gli affitti per le attività che sono state chiuse in questi quattro mesi, un intervento a carico del Bilancio Comunale che avrebbe creato nel sentimento comune dei cittadini quella percezione di riconoscere che l’Amministrazione sia accanto nel sostenere le famiglie, le attività economiche, che sia presente nell’accompagnare i cittadini al di fuori di questo momento di difficoltà. Insomma, anche senza essere stati ricevuti dal Sindaco, di proposte ne abbiamo fatte: sui giornali abbiamo purtroppo letto che l’Amministrazione Cappuccio afferma che dal nostro gruppo di Minoranza non arrivano mai proposte degne di nota e che si lavora molto bene solo tra Consiglieri di Maggioranza, peccato davvero.

Qualcosa di concreto è stato fatto dalla Regione Piemonte: grazie al decreto “Riparti Piemonte” sono arrivati, per quasi tutte le categorie commerciali, benefici fiscali a fondo perduto, che hanno consentito a molte attività di contenere i costi degli affitti e di pagare le spese indirette delle attività economiche. In questa situazione di emergenza economica conclamata, a nostro parere, non vi sono le condizioni di creare ulteriori indebitamenti dell’Ente Comunale, soprattutto a fronte di ulteriori debiti lasciati in questi nove anni dall’Amministrazione Cappuccio, come quelli nei confronti delle banche Cariparma, Lys e regione Piemonte in merito all’area PIP, Piano Insediamenti Produttivi, zona Moleto. Facciamo due conti insieme ai nostri cittadini, per comprendere quale sarà la situazione di indebitamento del Comune di Santhià a partire dall’anno 2021: 257.000 euro circa annui per il pagamento dei 67 prestiti e mutui preesistenti con scadenza 31/12/2043, oltre 62.000 euro annui per i prossimi 30 anni per il mutuo da 1.300.000 appena approvato dalla Maggioranza Cappuccio per salone polivalente ed Auditorium San Francesco, 120.000 euro alla regione Piemonte per i prossimi 30 anni relativi all’Area Insediamenti Produttivi, che l’Amministrazione ha rinegoziato guarda a caso a partire solo dal 2020, quindi quasi a scadenza del Suo mandato; Area PIP all’interno della quale purtroppo in tutti questi anni non sono stati venduti terreni e mancano ancora i conteggi definitivi relativi all’indebitamento annuo con Cariparma e Lys. Arriviamo quindi a debiti annui superiori alla cifra di 439.000 euro, in quanto mancano ancora dei capitoli di spesa: a tali condizioni ed a tali cifre, qualsiasi Amministrazione arrivi da maggio 2021, andrà naturalmente incontro a pesantissime difficoltà di gestione e di bilancio, senza contare sulla liquidità necessaria per potere fare ripartire la città di Santhià.

Bisognerà davvero lavorare all’impazzata e sfruttare ogni possibilità di bando provinciale, regionale e nazionale, al fine di consentire la ripartenza e soprattutto il salvataggio della città di Santhià, di fronte a debiti enormi di queste proporzioni. Lasciamo ad altri, con annunci sulle ottime notizie per la Città, l’apertura della campagna elettorale per le elezioni comunali di maggio 2021: i Consiglieri Comunali di Minoranza, in questo momento drammatico che la Città di Santhià sta vivendo dal punto di vista economico, non se la sentono minimamente di avviare iniziative ed incontri relativi alle prossime elezioni comunali, vi sarà sicuramente in futuro un momento migliore per informare i cittadini santhiatesi della nostra prossima lista elettorale.